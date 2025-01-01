Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Центральном выставочном зале открывается выставка пермских художников В пространстве «Другие круги» готовится к открытию выставка о дореволюционном купечестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центральный выставочный зал закрылся на переэкспозицию. 22 августа в нём откроется новая выставка под названием «Слово» (6+).

Автор проекта — скульптор Юрий Шикин — задумал создать пространство, где слово станет источником вдохновения для художников разных жанров и направлений. Основная идея — показать, как слово влияет на создание произведения искусства и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа.

В синкретической экспозиции — не только живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, но и тексты, а также кино.

Ещё через несколько дней, 26 августа, в пространстве «Другие круги» откроется выставка «Гостиный двор» (0+), посвящённая дореволюционному купечеству и торговле.

Планируется воспроизвести интерьер гостиного двора: на полках будут упаковки чая Грибушина, сладостей Абрикосова, пудры московских парфюмеров. Эти упаковки уже сами стали искусством. Ещё в XIX веке русские купцы поняли: красивый футляр — лучшая реклама. Их добротные, изящные коробки с гордыми фамилиями были знаком качества и помогали продать товар дороже.

Сегодня эти пережившие время этикетки и коробочки — настоящие шедевры и бесценные исторические свидетельства. Они хранятся у коллекционеров, таких, как пермяк Максим Ожегов, основавший «Музей упаковки». Именно его коллекция легла в основу выставки, воссоздающей атмосферу старого Гостиного двора.

Дополнят картину подлинные архивные находки: старые карты, фотографии и адрес-календари из фондов Госархива Пермского края.

Экспозиция будет работать до 5 октября.

