На Восточном обходе Перми столкнулись три фуры

Фото: тг-канал "Дежурный по Перми"

На Восточном обходе Перми произошло ДТП с участием трёх грузовых автомобилей. Очевидцы сообщали, что один из водителей погиб.

Представители МВД прокомментировали происшествие для телекомпании «Рифей». По их словам, водитель автомобиля MAN не справился с управлением столкнулся с «КамАЗом». Факт гибели водителя правоохранители не подтверждают: по официальной информации, водитель госпитализирован с травмами.

Движение по Восточному обходу в месте аварии организовано по одной полосе. В результате образовалась многокилометровая пробка сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию в восемь баллов.

