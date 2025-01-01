К началу учебного года должны быть отремонтированы ещё шесть образовательных учреждений в Перми
Ход работ контролирует глава Перми
Капитальный ремонт проходит в пяти школах и одном детском садике. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
В школе № 28 ремонт выполнен на 44%. Сейчас внутри здания идут основные отделочные работы, параллельно монтируется новая кровля и электросети, а обновляется фасад, коммуникации, ведётся благоустройство территории.
В детском саду № 312 ремонт выполнен на 37%. Здесь идёт работа над фасадом: его утепляют и готовят под отделку. Внутри идут работы по выравниванию стен, возведению перегородок и подготовке полов. В малышовых группах начали монтаж системы тёплых полов и замену окон.
В школе «Петролеум +» работы выполнены на 45%, в школе «Мастерград» — на 34%, в школе № 1 — на 52%, в школе № 36 — на 35%. На всех объектах идут активные внутренние и фасадные работы, монтаж инженерных систем согласно графику.
На территории детского сада «Талантика» завершились работы по асфальтированию и установке бордюров, благоустройству газонов. Здесь будут установлены новые футбольные ворота, баскетбольное кольцо, трибуны для зрителей, скамьи и урны. Ранее на этой территории располагались торговые, сейчас площади включены в территорию детсада.
Глава Перми сообщает, что все работы планируется завершить до конца лета.
