Стали известны детали ДТП с врезавшимся в ограждение авто в Перми

фото: ЧП Пермь

В Главном управлении МВД по Пермскому краю раскрыли подробности аварии, в которой автомобиль врезался в ограждение в Перми.

Авария случилась на ул. Малкова в районе Гознака вечером 17 августа. На кадрах, которые появились в различных социальных сетях, были запечатлены очевидцы и оперативные службы, находившиеся возле поврежденного автомобиля и разрушенного дорожного ограждения.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиция. В УМВД России по Перми порталу perm.aif.ru рассказали, что за рулём транспортного средства находился водитель 2004 г.р.

Согласно предварительным данным, водитель не принял во внимание дорожные и погодные условия, не скорректировал скорость движения в соответствии с обстановкой и допустил столкновение с металлическим ограждением.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

