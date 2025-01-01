Пермские врачи спасли жизнь ребёнка с пороком сердца из Кыргызстана Ранее врачи из родной страны неверно поставили диагноз Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Ребёнку из Кыргызстана с врождённым пороком сердца спасли жизнь врачи из Перми, сообщает краевой минздрав.

В ноябре 2024 года полуторагодовалый мальчик из Кыргызстана поступил в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Перми. Ранее его мама долго искала помощь, но врачи Кыргызстана не смогли поставить точный диагноз. К полутора годам у ребёнка появились серьёзные и запущенные проблемы со здоровьем, поэтому лечение в Турции было невозможным.





Мама мальчика узнала о центре в Перми, где работает врач из Кыргызстана, и обратилась за помощью. Врачи ФЦССХ диагностировали у ребёнка двойное отхождение магистральных сосудов и дефект межжелудочковой перегородки. Время было упущено, поэтому лечение мальчика проходило поэтапно — сначала операция по суживанию лёгочной артерии, а через полгода — радикальная коррекция порока.





На сегодня ребёнка выписали, он находится под наблюдением врачей.

