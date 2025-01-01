С начала августа в Перми демонтировали 23 НТО Больше всего — в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, с начал августа в столице Прикамья демонтировали 23 незаконных торговых точки. Больше всего НТО оказалось в Индустриальном районе, где снесли семь объектов.

В Ленинском районе Перми сотрудники администрации убрали шесть НТО, а в Свердловском — четыре. В Кировском и Орджоникидзевском районах — по три незаконных объекта, а в Мотовилихинском районе — один.

В мэрии отметили, что с владельцами незаконных НТО проводится разъяснительная работа. Если нарушения не устраняются, составляется протокол об административном правонарушении. Самовольно установленные объекты принудительно демонтируются.

В Перми уже несколько лет действует новая схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. В мэрии считают, что эти меры нужны для того, чтобы обеспечить единый подход и соблюдение архитектурного облика города. Также действует положение о демонтаже незаконных объектов. Когда городские чиновники вводили новые требования с объектам нестационарной торговли, это вызвало протест со стороны бизнес-сообщества. Что привело к затяжному судебному процессу.

