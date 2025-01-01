В Перми прошёл турнир Ural FC 10 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Группы «Уралхим»

Юбилейный турнир Ural FC 10 «Кубок Губернатора Пермского края» состоялся в Перми 16 августа. Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном бою вечера техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Вячеслава Василевского.

В со-главном событии шоу не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере. Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призёр чемпионатов мира и Европейских игр, четырёхкратная чемпионка Европы по дзюдо, обладательница пояса американского промоушена LFA Наталья Кузютина единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао.

На турнире также выступили представители Ural Kali Fighter: Алексей Чукманов, Кирилл Степаненко, Иван Зиновьев и Артем Швецов. Отдельно стоит отметить Дарью Кувакину, которая единогласным решением судей победила Мэрилин Контин из Уругвая и завоевала пояс Международной кикбоксерской федерации (WKF).

Команда Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим», является одним из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Соликамск на соревнованиях по кикбоксингу и ММА различного уровня.

Всего на турнире Ural FC 10 состоялись 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА, а пять — по правилам кикбоксинга.

Титульный спонсор Лиги — Группа «Уралхим».

