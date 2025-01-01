Уход за газонами в новом Пермском зоопарке оценили в 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГУК «Пермский зоопарк» объявило тендер на поиск компании, которая будет отвечать за поддержание в надлежащем состоянии газонов в новом городском зверинце по ул. Свиязева, 17в. На выполнение данных работ предусмотрена максимальная сумма в 4,9 млн руб. Об этом сообщает «Рифей».

Согласно условиям конкурса, выбранный подрядчик будет выполнять широкий спектр работ, включая регулярную уборку газонов, удаление отходов, скошенной травы и древесных остатков, внесение питательных веществ в цветочные клумбы и кустарниковые насаждения, стрижку травы, очистку каменных элементов в рокариях и альпинариях, удаление мусора с газонов, прополку и стрижку кустарников, а также создание цветников с использованием многолетних растений.

Контракт с победителем торгов заключат в середине сентября 2025 года.

