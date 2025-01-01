В Прикамье вынесен приговор за покушение на мошенничество с автострахованием Поделиться Твитнуть

Нытвенский районный суд огласил приговор водителю грузовика и экс-полицейскому по делу о попытке махинаций в сфере автострахования. В зависимости от степени участия оба фигуранта признаны виновными по статье о покушении на мошенничество в страховой сфере и по статье о пособничестве в данном преступлении, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствие выяснило, что в августе 2024 года на трассе «М-7 Волга» в Нытвенском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лесовоза и легкового автомобиля.

Один из участников ДТП предложил прибывшему на место инспектору ГИБДД содействие в оформлении европротокола, предложив внести в него ложные данные об обстоятельствах аварии, что и было исполнено.

Однако реализовать преступный план не получилось, поскольку второй участник инцидента сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Суд приговорил виновных к выплате штрафов.

Ранее бывший полицейский уже был осуждён за злоупотребление служебными полномочиями, связанное с незаконным освобождением виновника от административной ответственности.

Решение суда еще не вступило в силу.

