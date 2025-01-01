Полуфинал «Большой перемены» в Перми объединит 750 ребят из 13 регионов России Событие состоится 19-23 августа 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: министерство образования и науки Пермского края

В Перми с 19 по 23 августа пройдёт один из серии полуфиналов всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов и студентов СПО. Участие в полуфинале примут 750 ребят из 13 регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.

Помимо конкурсной программы, для школьников и студентов предусмотрен образовательный трек, экскурсионная программа по вузам, предприятиям и музеям города.

Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». На дистанционных этапах у ребят в этом году появилась уникальная возможность рассказать о своей самой заветной мечте, а уже на очном этапе вместе с командой сделать первый шаг к её реализации. В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания посвящены теме «Памяти поколений».

В финал «Большой перемены» по итогам всех полуфиналов выйдут 1500 учеников 8-10 классов и 600 студентов колледжей. Решающий этап пройдёт в ноябре: для старшеклассников — в МДЦ «Артек», а для студентов СПО — в Нижнем Новгороде.

Победители и призёры «Большой перемены» получат до 1 млн руб. на образование, саморазвитие или запуск своего проекта, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники призёров и победителей получат до 150 тыс. руб. и возможность пройти просветительские программы от «Большой перемены» и партнёров конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. Он проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С этого года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.