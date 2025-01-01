Предпринимателя в Пермском крае оштрафовали за мошенничество При выполнении контрактов он использовал более дешевые строительные материалы Поделиться Твитнуть

Суд Соликамска вынес обвинительный приговор местному жителю 1991 г.р. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Следствие, проведённое сотрудниками ОМВД России «Соликамский», установило, что с 2022 года обвиняемый являлся зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, чья фирма специализировалась на строительных и монтажных работах.

В августе 2022 года администрация Соликамского городского округа объявила электронный аукцион на выполнение работ по ремонту и восстановлению контейнерных площадок. Сумма контракта превышала 1,2 млн руб. Предприниматель выиграл аукцион, и в октябре 2022 года между ним и МБУ «Управление благоустройства» был заключён договор, определяющий объёмы и сроки работ и их стоимость.

В процессе выполнения работ обвиняемый использовал более дешевые и бывшие в употреблении строительные материалы. Вместо железобетонных и бетонных плит он уложил трехслойные утепленные панели, предназначенные для многоквартирных домов, что нарушило условия договора и снизило стоимость работ.

Затем предприниматель предоставил фиктивные документы о выполнении контракта и использованных материалах. На основании этих документов на счёт ИП поступило 1 млн руб., из которых более 400 тыс. были получены незаконно.

В 2023 году он участвовал и победил ещё в одном аукционе по созданию мест размещения твердых коммунальных отходов на территории Соликамского округа. Согласно техзаданию, работы должны были быть выполнены на 10 площадках с использованием железобетонных плит. По аналогичной схеме обвиняемый заменил материалы на более дешевые, подделал документы и представил их для оплаты, получив незаконно более 280 тыс. руб.

Общий ущерб от его действий составил около 690 тыс. руб.

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 1 млн руб. Ущерб потерпевшей стороне был возмещён в полном объёме.

Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.

