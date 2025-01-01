В Перми открылось первое кафе сети Fluffy Оно заработало в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

В пермском ТРЦ «Планета» состоялось открытие первого в городе кафе сети Fluffy. Заведение специализируется на японских десертах. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Помимо чизкейков и суфле-панкейков, Fluffy предлагает широкий выбор блюд, включая сэндвичи, традиционные моти, разнообразные добавки и безалкогольные напитки.

Кафе расположено в зоне фуд-корта и занимает площадь в 45 кв. м. Первых посетителей кафе Fluffy приняло 15 августа.

ТРЦ «Планета» находится в Индустриальном районе Перми, на пересечении ул. Мира и ш. Космонавтов. Зона охвата ТРЦ составляет около 700 тыс. человек, ежедневная планируемая посещаемость — около 35 тыс. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м, сдаваемая в аренду площадь — 83 105 кв. м.

