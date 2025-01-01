Сторонники «Единой России» в Пермском крае провели акцию «Лучший друг» Активисты передали в приюты региона корма и медикаменты Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

С 1 по 16 августа 2025 года сторонники «Единой России» провели акцию «Лучший друг», цель которой — оказание помощи бездомным животным в приютах. В рамках мероприятия активисты провели сбор кормов и медикаментов, оказали волонтёрскую поддержку и помогли найти животным новых хозяев.

Так, крупы и сухие корма в Закамский приют для собак передали сторонники «Единой России» Пермского края во главе с председателем Иреком Хазиевым. Он отметил, что забота о животных — это проявление милосердия и человечности.

«Мы внесли свой вклад в улучшение условий содержания бездомных животных. Акция «Лучший друг» — прекрасная возможность привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных и призвать людей к ответственному отношению к своим питомцам», — пояснил Ирек Хазиев.

В рамках рабочей поездки в Чернушку приют «Кошкин дом» посетил замсекретаря реготделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Козюков. Вместе с активными ребятами-волонтерами из школы № 5 он передал необходимую помощь для пушистых обитателей приюта. Парламентарий поблагодарил сотрудников, волонтёров приюта и всех, кто откликнулся на акцию «Лучший друг».

В муниципальный приют для животных Перми корм и принадлежности для ухода передала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Ирина Южанинова. Она призвала всех неравнодушных поддержать приют.

«Это может быть корм, лекарства, тёплый плед или просто несколько часов вашего времени. Каждое доброе дело возвращается — и поверьте, хвостики умеют благодарить лучше любых слов», — отметила Ирина Южанинова.

Активисты местного отделения «Единой России» Кунгурского округа привезли корм для собак и кошек в приют для бездомных животных «Оскар».

«Мы рады, что можем помочь животным, которые нуждаются в поддержке и заботе. Такая помощь — не только корм, но и внимание, которое важно для каждого подопечного приюта, — отметила секретарь первичного отделения партии, депутат думы Кунгурского муниципального округа Дарья Чикаловская. — Совместными усилиями мы можем сделать жизнь братьев наших меньших более комфортной и счастливой».

Добавим, что формирование ответственного отношения к животным является одним из приоритетов народной программы «Единой России».

