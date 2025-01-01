Приставы в Прикамье по ошибке списали деньги с однофамильцев должников Прокуратура добилась устранения нарушений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае городская прокуратура города Чусового провела проверку соблюдения законодательства в работе местного отдела судебных приставов и выявила нарушения.

В частности, выяснилось, что некоторые граждане были необоснованно признаны ФССП должниками. Причиной послужило совпадение их фамилии, имени, отчества и даты рождения с данными настоящих ответчиков по исполнительным документам.

После рассмотрения представления, внесенного прокуратурой, нарушения прав «двойников» были устранены. Неправомерно взысканные с граждан средства были возвращены им в полном размере, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

