«Азот» поддержал сотрудников в преддверии Дня знаний Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В этом году в первый класс отправятся 99 детей, чьи родители трудоустроены в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Традиционно сотрудники получат от предприятия подарочные карты на приобретение канцелярских товаров номиналом 1500 руб. Карта действительна в течение всего учебного года.

Также для детей сотрудников «Азота» состоится театрализованный концерт, посвящённый Дню знаний. Он пройдёт 5 сентября в 13:00 в ДК им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот».

Кроме того, работникам «Азота», согласно Коллективному договору предприятия, в дату праздничной школьной линейки предоставляется дополнительный выходной с сохранением среднего заработка.

Профсоюзный комитет предприятия вручит родителям первоклассников наборы школьных принадлежностей: тетради, фломастеры, пластилин, клей, картон и другое. В этом году их получат 36 членов организации.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— День знаний — всегда волнение и новые надежды! Мы разделяем радость сотрудников, чьи дети пошли в первый класс. Но также чувствуем свою ответственность перед нашими будущими кадрами. Специалисты кадровой службы филиала «Азот» — желанные гости на линейках в Березниковском политехническом техникуме, филиале Пермского политеха, в Соликамском горно-химическом и Березниковском строительном техникумах. Встречая будущих специалистов, мы видим потенциал города и благодарим педагогов за их вклад в подготовку студентов! Мы верим в молодых ребят и ждём их на производстве. Их знания и энергия — основа развития нашего предприятия.

Реклама. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gmUshUhjkrVt6CiRnMxRJ2AK5s6MyxXVvcwd9sNTMc7UmTKXp

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.