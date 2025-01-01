Бык-герефорд из Пермского края стал чемпионом всероссийского конкурса Животных мясных пород оценивали по нескольким показателям Поделиться Твитнуть

Фото: министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Всероссийский форум «Мясное скотоводство. Перезагрузка» прошёл с 7 по 8 августа 2025 года в Бугровском сельском поселении Ленинградской области на площадке ХХII Чемпионата России по пахоте. Его участниками стали представители отрасли из России, Грузии и стран СНГ.

Цель мероприятия — обмен опытом и знаниями в области мясного скотоводства, обсуждение актуальных проблем и поиск новых решений в сфере производства и переработки мяса. В фокусе внимания — племенная работа, технологии откорма, господдержка, экспорт и генетика, цифровизация и торговля. Спикерами выступили признанные эксперты из России и США.

В рамках форума прошли насыщенная деловая программа, встречи с коллегами, конкурс животных и другие мероприятия. В конкурсной программе приняли участие животные мясных пород в разных половозрастных группах и породных классах, которые выводились на арену и оценивались по нескольким показателям.

От Пермского края в конкурсе мясных животных были представлены три быка герефордской породы от ООО «Красотинское» из Берёзовского округа — племенного репродуктора по разведению герефордской и абердин-ангусской породы крупного рогатого скота. Победу в номинации «Лучший бык 2024 г.р. породы герефорд» одержал годовалый бык № 241509 Демьян.

Судьи отметили, что чемпион существенно выигрывает у конкурентов по своему типу: у него широкие массивные ребра, широкая задняя часть, крупный размер. Напомним, Демьян уже становился победителем конкурса племенного животноводства, проводившегося на «Прикамском Агрофесте».

В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края отметили, что племенная работа в регионе играет ключевую роль в достижении национальных целей развития, поскольку способствует повышению производительности сельского хозяйства, улучшению качества продукции животноводства и укреплению продовольственной безопасности страны.

С 2026 года повысится ставка на приобретение племенного молодняка в стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. При условии реализации приоритетных инвестиционных проектов субсидия на одну голову нетели составит 50 тыс. руб. В этом году она составляет 29 200 руб.

Кроме того, с 2025 года племенные хозяйства могут вернуть часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. 11 августа 2025 года Правительство опубликовало на своём сайте Постановление № 1147, которое утверждает правила предоставления субсидии на генетическое исследование КРС для всех племенных хозяйств, использующих инструменты геномной селекции. Часть племенных хозяйств Пермского края получат возмещение затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

