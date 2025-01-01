В рамках модернизации магистрального водопровода в Перми на сутки отключат воду Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Индустриальном районе Перми подходит к завершению модернизация магистрального водопровода. Для его подключения 23 августа потребуется оставить без воды сотню жилых домов, сообщили в «Новогор-Прикамье».

Магистральный водопровод 1971 года постройки был временно выведен из эксплуатации несколько месяцев назад. Водоснабжение домов до сих пор осуществляется по временному водопроводу.

После очистки и устранения дефектов на внутреннюю поверхность трубы нанесли цементно-песчаное покрытие толщиной около 2 см, что значительно увеличит срок службы водовода.

Модернизация данного объекта, заявили специалисты, позволит повысить надежность водоснабжения всего Индустриального района.

Качество санации водовода, выполненной с помощью специального робота, было проверено специалистами лаборатории диагностики «Новогор-Прикамье». Дефектов не обнаружено. В ближайшее время будут заварены технологические отверстия, обеспечивавшие доступ в трубопровод. После этого обновленный водовод будет промыт и протестирован под давлением на герметичность.

Для подключения обновлённого водовода с 10:00 23 августа до 12:00 24 августа без воды останутся дома по следующим адресам:

Горожан просят сделать необходимые запасы воды.

