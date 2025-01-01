В Пермском крае арестованы 10 автомобилей должников за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

В июле 2025 года специалисты Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю наложили аресты на 10 автомобилей должников за тепло и горячую воду в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске. Чтобы вернуть своё имущество, должникам придётся полностью погасить долг, компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества, а также внести исполнительский сбор.

Самыми дорогостоящими транспортными средствами, на которые был наложен арест, стали автомобиль «Мерседес» жителя Пермского округа и «Фольксваген» жителя Мотовилихинского района Перми. Среди арестованных авто продукция отечественного автопрома — «Лада» и УАЗ, а также иномарки среднего ценового сегмента — «Киа», «Хендай» и «Форд».

В 2025 году значительно выросло количество арестов транспортных средств благодаря новым способам выявления автомобилей коммунальных должников на улицах и на парковках около жилых домов и торговых центров. Каждый должник по закону уведомляется о наличии долга и имеет возможность погасить задолженность, чтобы избежать негативных последствий. Вместе с тем, каждому потребителю коммунальных услуг необходимо убедиться в отсутствии задолженности за тепло и горячую воду и проводить оплату сразу после получения квитанции. В будущем это позволит избежать неприятных эмоций и негативных последствий для семейного бюджета.

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!». В ходе акции жителям региона предоставляется максимум информации о возможности погашения долгов.

