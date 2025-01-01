Пенсионерка отсудила за падение в автобусе Перми 78 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Пожилая жительница Перми ехала в автобусе к врачу, но вместо этого попала к травматологу. Неожиданный старт автобуса на разрешающий сигнал светофора привёл к ее падению и травме колена.

Медицинская экспертиза установила легкий вред здоровью, однако из-за возраста последствия травмы оказались для женщины весьма ощутимыми. Сильные боли в ноге вынудили её принимать обезболивающие и использовать трость при передвижении. Суд удовлетворил иск пенсионерки, обязав транспортную компанию выплатить компенсацию за причиненные страдания.

В отделение судебных приставов по Пермскому району поступил исполнительный лист о взыскании с юридического лица 78 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и возмещения судебных издержек.

Представители компании-должника были своевременно проинформированы о начале исполнительного производства и предупреждены о возможных принудительных мерах в случае неисполнения решения суда. Чтобы избежать штрафов и ареста имущества, предприятие перевело всю сумму долга на депозитный счёт подразделения ведомства в установленный срок. Компенсация была выплачена пострадавшей, исполнительное производство завершено, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

