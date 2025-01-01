Разыгран Кубок губернатора Пермского края по конкуру Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В рамках чемпионата и первенства Прикамья прошёл престижный турнир. Всадники из Пермского края и Свердловской области соревновались за «Кубок губернатора Пермского края по конкуру». Об этом сообщили в минспорта региона.

В состязаниях среди молодых всадников высота барьеров достигала 115 см. Наиболее успешно с этой задачей справились Валерия Зайкова и ее конь мистер Ньюзрока, представляющие Свердловскую область. Второе и третье места заняли пермские спортсменки: Анастасия Кочурова на лошади Мейби и Александра Артемьева с Виконтом.

В основном зачёте участники проходили маршрут с препятствиями высотой 115 см, а в перепрыжке планка поднялась до 125 см. Первенствовала Ирина Ичетовкина из Перми на лошади Закал, показав чистое прохождение и лучшее время. Екатерина Савина на Мартинесе из Свердловской области заняла второе место. Третьей стала Елена Ходырева из Перми на Виливонке.

Награды победителям и призёрам вручили министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и президент краевой Федерации конного спорта Александр Кузовлев.

