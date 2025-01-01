В Прикамье вынесли приговор водителю за смертельное ДТП Он сбил пьяного пешехода в Ильинском Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

В Ильинском районном суде завершилось судебное разбирательство по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия и суда, в феврале 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем по ул. Герцена в п. Ильинский в тёмное время суток, потерял концентрацию и сбил пешехода, находившегося на дороге.

Потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на проезжей части, не намереваясь её пересекать. Впоследствии мужчина скончался в больнице от травм.

Суд принял во внимание позицию гособвинителя и назначил виновному наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

