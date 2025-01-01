Работнику предприятия по производству фанеры в Перми выплатят компенсацию Сотрудник ООО «Плитром» получил травму в 2024 году Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Орджоникидзевский районный суд Перми частично удовлетворил иск работника ООО «Плитром», получившего травму на производстве.

Инцидент (удар пильным инструментом по голове) произошел весной 2024 года. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Ущерб здоровью стал причиной физических и моральных страданий, что послужило основанием для обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что пострадавший проходил необходимые инструктажи по технике безопасности, включая обучение на рабочем месте, и был обеспечен средствами защиты. При этом суд не выявил грубой халатности со стороны самого работника.

При определении суммы компенсации суд принял во внимание степень вины обеих сторон: ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по контролю соблюдения техники безопасности и трудовой дисциплины, а также действия истца.

Суд взыскал с ООО «Плитром» в пользу истца 180 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Данное решение суда пока не вступило в силу.

