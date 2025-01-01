Работнику предприятия по производству фанеры в Перми выплатят компенсацию
Сотрудник ООО «Плитром» получил травму в 2024 году
Орджоникидзевский районный суд Перми частично удовлетворил иск работника ООО «Плитром», получившего травму на производстве.
Инцидент (удар пильным инструментом по голове) произошел весной 2024 года. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Ущерб здоровью стал причиной физических и моральных страданий, что послужило основанием для обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что пострадавший проходил необходимые инструктажи по технике безопасности, включая обучение на рабочем месте, и был обеспечен средствами защиты. При этом суд не выявил грубой халатности со стороны самого работника.
При определении суммы компенсации суд принял во внимание степень вины обеих сторон: ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по контролю соблюдения техники безопасности и трудовой дисциплины, а также действия истца.
Суд взыскал с ООО «Плитром» в пользу истца 180 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Данное решение суда пока не вступило в силу.
