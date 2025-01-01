Спрос на образовательные кредиты в Перми на 25% ниже, чем в стране Город оказался на предпоследней строчке рейтинга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми интерес к образовательным кредитам на 25% ниже среднего показателя по стране. Такие данные предоставила пресс-служба Яндекса после мониторинга поисковых запросов.

Наименьшую активность аналитики зафиксировали и в Самаре, где доля запросов оказалась на 30% ниже среднего, а также в Ростове-на-Дону (на 20%). Больший интерес к кредитам на учёбу показали Москва с индексом 1,51, Санкт-Петербург с 1,34 и Краснодар с 1,30.





В целом число запросов об образовательных кредитах в июле 2025 года выросло в 1,5 раза. В 2024 году доля запросов на тему «образовательный кредит», «кредит на образование», «кредит на учёбу» была почти в полтора раза выше, чем в 2023 году, и в три раза выше, чем в 2019-м.





Кроме того, в России стали чаще интересоваться поступлением в университеты: запросов о вузах стало больше на 16-22% по сравнению с прошлым годом.

