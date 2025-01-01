Пермские спортсмены одержали несколько побед на турнире Ural FC Одна из них стала чемпионкой мира Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Перми завершился десятый турнир международного турнира Ural FC, участие в котором приняли 26 спортсменов из шести стран. Об этом сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В турнире участвовали семь спортсменов из Перми, Соликамска и Березников. Победителями стали Алексей Чукманов, Алексей Тимошишин и Кирилл Степаненко. Иван Зиновьев, пятикратный чемпион России, чемпион мира и обладатель Кубка Мира по кикбоксингу, победил бразильского чемпиона Густаво Джонса.





Дарья Кувакина, четырёхкратная чемпионка России и обладательница Кубка Мира, одержала победу над Мэрилин Контин из Уругвая и завоевала пояс чемпионки мира.





Махонин также отметил Никиту Шаршавина, который в со-главном бою потерпел первое в своей профессиональной карьере поражение.





«Уверен, впереди у каждого новые высоты. Гордимся нашими ребятами и их тренерами. Желаю честной борьбы и новых побед!» — добавил Дмитрий Махонин.

