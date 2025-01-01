Выезд на «встречку» стал причиной смертельного ДТП в Пермском крае Погибли двое, остальные получили травмы Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Пермском крае утром 17 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Приблизительно в 08:05 на 72 км автодороги Пермь—Березники двигалась «Лада», водитель которой выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой «Рено».





В результате инцидента водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. Травмы получили пассажир «Лады», водитель и два пассажира «Рено». Все пострадавшие госпитализированы.





Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют причины и обстоятельства ДТП.





В краевой Госавтоинспекции напоминают, что основными причинами автоаварий являются превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.





ГИБДД просит водителей соблюдать ПДД, держать безопасную скорость и дистанцию, резко не тормозить и не маневрировать.

