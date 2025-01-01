В Добрянке Прикамья открыли доску памяти участника СВО Ивана Лунегова Он погиб при выполнении боевых задач в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: Совет ветеранов Добрянского округа

В Добрянке Пермского края открыли памятную доску погибшему в 2024 году участнику СВО Ивану Лунегову. Об этом сообщает группа Совета ветеранов Добрянского округа в соцсетях.

Боец родился в п. Усть-Чёрная Гайнского округа в 1989 году, в последнее время проживал в Добрянке. В зоне СВО служил химиком взвода радиационной химической и биологической защиты 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии. Погиб при выполнении боевых задач 11 мая 2024 года.





Доска появилась по адресу: ул. Победы, 16/1. На церемонии открытия памятной доски выступил первый замглавы администрации Добрянского округа Николай Поздеев и выразил соболезнование родным и близким погибшего.





«Памятная доска увековечит память об Иване Ивановиче Лунегове. Родным и близким пожелаем выдержки и терпения», — добавили в группе Совета ветеранов.

