В центре Перми автомобиль «Нива» влетел в бетонное ограждение и перевернулся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль Chevrolet Niva врезался в бетонное ограждение, а затем перевернулся. Инцидент случился примерно в 2 часа ночи 16 августа недалеко от Театра-Театра. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Прибывшие медики оказали помощь пострадавшим», — рассказал один из пермяков.

Другой свидетель аварии утверждает, что Chevrolet Niva ехал по ул. Ленина на зеленый сигнал светофора. На пересечении с ул. Борчанинова в него врезался автомобиль Lada-2107, который двигался на красный свет. В результате столкновения Chevrolet Niva перевернулся несколько раз. Водитель Lada сбежал с места ДТП.

Очевидец также обратился к свидетелям происшествия с просьбой сообщить номер скрывшегося автомобиля.

В МВД по Пермскому краю аварию пока не прокомментировали.

