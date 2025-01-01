На проект благоустройства парка «Южный лес» в Перми власти выделили 11,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начался отбор компании, которая займётся подготовкой проектно-сметной документации для обновления экологического парка «Южный лес», расположенного в Свердловском районе краевого центра. Муниципальное учреждение «Пермское городское лесничество» выступает заказчиком работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 млн 320,6 тыс. руб., об этом сообщается на сайте госзакупок. Подрядчика назовут 22 августа.

В «Южном лесу» планируется создать главный вход с парковкой, пешеходными дорожками, спортивной площадкой, сценической площадкой и навигационной стелой у базы «Динамо». В экопарке появятся универсальное поле для игры в футбол и волейбол, детская площадка, зоны отдыха, место для тренировки собак, наблюдательная вышка, а также сеть пешеходных и велосипедных дорожек протяженностью более 10 км.

Подрядчику необходимо будет провести инженерно-экологические исследования и подготовить дизайн, проектно-сметную и рабочую документацию, учитывая концепцию развития территории.

Проектные работы должны быть завершены до конца текущего года.

«Южный лес» расположен между комплексом «Биомед» и м/р Архиерейка, в междуречье Большой и Малой Ивы. Площадь парка — 218,72 га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.