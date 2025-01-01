Синоптики рассказали, когда в Прикамье вернётся жара Поделиться Твитнуть

Суббота, 16 августа, станет самым холодным днём на неделе в Пермском крае. Температура воздуха не превысит +20°, будет дуть умеренный северный ветер и пройдут дожди. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В воскресенье в Перми и центральных районах днём, вероятно, обойдётся без дождей, и воздух прогреется до +22°. Дожди возможны на юго-западе и востоке края. При этом ночь будет прохладной для августа (+7…+12° по краю и около +10° в Перми).

Ночью и утром в понедельник, 18 августа, в регионе ожидаются обильные дожди, однако похолодание пока не предвидится. Напротив, во вторник есть вероятность кратковременного притока тепла на юге края в тёплом секторе циклона. Днём 19 августа воздух может прогреться до +25…+27°. При этом в Перми жары не предвидится — столбики термометра, по предварительным данным, достигнут +20°.

