В Перми до конца года появится 14 новых площадок для тренировок собак

фото: wirestock

freepik.com

В скором времени в Перми будут обустроены 14 дополнительных территорий для тренировок и прогулок с собаками. Их предполагается оснастить современным инвентарём, который подойдёт для собак различных пород и с разным уровнем подготовки. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Он отметил, что на территории пяти участковых лесничеств, включая Верхне-Курьинское, Нижне-Курьинское, Черняевское, Левшинское и Ново-Лядовское, будет обустроено восемь специализированных зон. Также будет проведена реновация площадки за ДКЖ, которая успешно функционирует уже более восьми лет.

В Дзержинском районе новая площадка появится по адресу ул. Мильчакова, 35, а в Мотовилихинском районе — вблизи улиц Сапфирной, 14 и Юрша, 1в.

Ожидается, что к концу года в городе будет функционировать 39 площадок для выгула и дрессировки собак. Перечень адресов существующих площадок можно найти на сайте «Природа города Перми» в разделе «Карты».

