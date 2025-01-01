МЧС предупредило о грозе и тумане в Пермском крае 17 августа Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС — подразделением ФГБУ «Уральское УГМС», 17 августа в некоторых районах Пермского края в ночное время ожидается туман, а днём — грозы.

Как отметили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с вероятностью возникновения неблагоприятных погодных условий существует риск повреждений электросетей, сбоев в работе коммунальных служб, затруднений движения и увеличения числа дорожных происшествий.

Жителей просят не приближаться к линиям электропередачи; при перебоях в электроснабжении отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при вождении.

Во время грозы рекомендуется оставаться в помещении, избегать прогулок и поездок; отключить электроприборы и закрыть окна.

«Проявляйте бдительность и будьте осторожны», — обратились в МЧС к жителям региона.

