Зарплаты диспетчеров в Перми достигли 80 тысяч рублей

В августе 2025 года сервис SuperJob провёл исследование рынка труда, проанализировав предложения работодателей в Перми на позицию диспетчера в сфере транспортной логистики. Максимальный уровень зарплат в краевом центре достиг 80 тыс. руб.

При этом начинающим специалистам, обладающим навыками работы с ПК, развитыми коммуникативными способностями и грамотной речью, предлагают от 30 до 33 тыс. руб.

Соискатели, знающие правила грузоперевозок, имеющие опыт работы оператором/диспетчером от полугода и знакомые с необходимой документацией, могут рассчитывать на зарплату от 33 до 35 тыс. руб.

Опытные диспетчеры со знанием «1С», опытом управления автопарком более 50 машин и опытом работы от 1 года могут зарабатывать от 35 до 55 тыс. руб.

Наиболее высокая зарплата, от 55 до 80 тыс. руб., доступна специалистам со стажем работы от 2 лет и опытом работы с ERP-системами. Приветствуется наличие сертификатов о повышении квалификации.

Типичный соискатель на данную позицию в Перми — женщина (73% резюме) в возрасте 43 лет со средним профессиональным образованием (36% случаев). Как правило, такие специалисты работают на одном месте около 4,5 лет, а на момент поиска работы 57% из них не трудоустроены. 26% кандидатов готовы к переезду.

В обязанности диспетчера входит: обработка заявок на доставку, контроль выполнения доставок, координация работы водителей и курьеров, оформление документации и ведение отчетности.

