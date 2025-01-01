Замминистра строительства Пермского края назначен Алексей Улыбин Он приступит к работе 18 августа Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Министерстве строительства Пермского края произошло изменение в руководящем составе — назначен новый заместитель министра. Эту должность занял Алексей Улыбин, в его обязанности войдет контроль сферы капитального строительства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В компетенцию нового заместителя министра войдут вопросы, касающиеся разработки планов и поддержки инвестиций в строительство объектов социальной инфраструктуры, имеющих региональное и муниципальное значение, а также организация экспертиз в строительной области.

Алексей Улыбин начнёт исполнять свои обязанности с ближайшего понедельника, 18 августа.

Алексей Улыбин получил образование в Пермском государственном политехническом университете, окончив строительный факультет в 2001 году по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2004 году там же получил дополнительную квалификацию по специальности «государственное и муниципальное управление».

До назначения в министерство, с 2011 года, работал в АО «Протон-Пермские моторы», где отвечал за управление процессами подготовки и реализации проектов капитального и текущего ремонта зданий, возведения новых объектов, а также занимался реализацией программ развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

