Суд в Перми постановил снести торговый павильон возле бывшего магазина экс-губернатора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вынесено судебное решение о демонтаже торговой точки, расположенной вблизи бывшего магазина, принадлежавшего экс-главе региона. Постановление касается павильона, находящегося неподалеку от пересечения улиц Борчанинова и Луначарского, где также располагается пункт шиномонтажа.

Арбитражный суд удовлетворил иск, поданный пермскими городскими властями совместно с Госинспекцией по охране культурного наследия, о необходимости сноса торгового объекта, расположенного по ул. Борчанинова, 13. В документах суда отмечается, что данный объект находится в непосредственной близости от перекрестка двух вышеуказанных улиц.

В качестве ответчиков по делу о сносе павильона выступили АО «Универсам Семья», ранее входившее в ГК «ЭКС», принадлежащую экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, а также индивидуальный предприниматель Руслан Валеев. Инициатором судебного разбирательства выступила администрация Ленинского района Перми.

Истцы также требовали взыскать с акционерного общества неустойку в размере 3 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, а также увеличить эту сумму до 5 тыс. руб. за каждый последующий день, если демонтаж объекта не будет произведён в установленные сроки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.