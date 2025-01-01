Тренер РЦК по бережливому производству из Перми признан лучшим в России Поделиться Твитнуть

В пятницу, 15 августа, пермский тренер Регионального центра компетенций (РЦК) по бережливому производству Владимир Жвакин был признан лучшим в стране. Финал конкурса прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Организатором конкурса выступил Федеральный центр компетенций в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Региональный центр компетенций Пермского края в очередной раз подтвердил свой высокий профессиональный уровень и системный подход к работе с предприятиями, отметили в РЦК.

С 2025 года в России реализуется федеральный проект «Производительность труда» в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Пермском крае за реализацию проекта отвечают Региональный центр компетенций и Министерство промышленности и торговли региона. Проект направлен на создание благоприятных условий для стабильного роста производительности труда в стране. Для достижения этой цели Правительство РФ разработало комплекс мер государственной поддержки бизнеса, включая обучение персонала, финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.