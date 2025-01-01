Туроператоры начали предлагать пермякам путевки со скидками до 27% Поделиться Твитнуть

Елена Синица

В последние дни лета и первые недели осени у жителей Перми появляется возможность приобрести туристические путёвки по сниженным ценам, дисконт может достигать 27%. Анализ актуальных предложений был проведён сервисом «Турвизор».

Снижение стоимости обусловлено завершением сезона отпусков у основной массы отдыхающих, что приводит к уменьшению спроса на курортные направления.

На данный момент минимальная цена турпакета на двоих начинается от 115 653 руб. для путешествий по России (столько стоит недельный тур в Сочи, включающий завтраки), а поездки за границу — от 194 958 руб. (в эту сумму обойдётся 12-дневный отдых в турецком Кемере с системой «всё включено»).

Специалисты подчеркивают, что «горящие» предложения могут возникать и обновляться несколько раз в течение дня.

