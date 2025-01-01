В Перми состоится спортивный фестиваль «СВОи Герои» Поделиться Твитнуть

фото организаторов фестиваля

В Перми 30 августа состоится спортивный фестиваль «СВОи Герои». Мероприятие развернётся на территории «Рекорд-Центра» (ул. Екатерининская, 181), и ожидается, что соберёт свыше 250 участников.

В рамках фестиваля пройдут состязания по различным видам спорта, а выставка под названием «Молодежь — будущее Страны» осветит волонтерскую работу. Участниками станут ветераны специальной военной операции и молодые люди от 16 лет.

Открытие фестиваля запланировано на 12:00 в Экстрим-парке.

Приглашаются все желающие. Для участия необходимо пройти регистрацию по указанной ссылке.

Организаторами фестиваля выступают региональные отделения «Ассоциации ветеранов СВО», партии «Единая Россия», «Российского союза боевых искусств», «Молодой Гвардии» при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края, Фонда «Защитники Отечества», центра бодибилдинга и пауэрлифтинга «Проффитнес» и военно-патриотического центра «Гроза».

