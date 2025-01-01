В Перми разработали лучший в России адаптированный к пиковым нагрузкам двигатель БПЛА Поделиться Твитнуть

На московском форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» компания «Моторно», представляющая Пермский центр беспилотных авиационных систем, была отмечена наградой за разработку лучшего адаптированного к пиковым нагрузкам бесколлекторного двигателя для дронов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Награда была вручена после успешной демонстрации возможностей двигателя в ходе стендовых и лётных испытаний при нагрузках в 50 и 100%. По словам директора компании Натальи Лыковой, это является подтверждением высокого профессионализма всей команды.

«Моторно» специализируется на создании электрических двигателей для беспилотных летательных аппаратов, и в текущем году организация получила статус малой технологической компании (МТК). Этот статус предоставляет доступ к государственным программам поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» проходит в инновационном центре «Сколково» с 7 по 17 августа. На форуме демонстрируются ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем, в мероприятии принимают участие представители из 36 стран.

