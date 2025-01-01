В столкновении легковушки и грузовика в Прикамье погиб человек Ещё один ранен Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось 15 августа в Пермском муниципальном округе, сообщили в краевой ГИБДД.

Приблизительно в 12:54 на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к п. Ачит (М12, Восток), автомобиль ВАЗ-2110, управляемый водителем 1992 г.р., следовал из Екатеринбурга в сторону Перми.

Согласно предварительным данным, на 29 км указанной автодороги водитель легковушки превысил безопасную скорость, что привело к столкновению с двигавшимся впереди грузовиком «Дон Фенг» с полуприцепом, которым управлял водитель 1965 г.р.

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля, мужчина 1978 г.р., скончался на месте. Водитель ВАЗ-2110 был госпитализирован с травмами различной тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.