На карте Перми в 2ГИС появились сведения об общедоступных Wi-Fi-точках Актуальность доступности Wi-Fi зон возросла после случаев отключения мобильного интернета Поделиться Твитнуть

Картографический сервис 2ГИС начал отображать местоположение публичных Wi-Fi точек в 17 городах России, включая Пермь. В Перми на карте отображено около 1 тыс. подобных точек доступа, расположенных в различных местах, таких как остановки общественного транспорта, кафе, торговые центры, парки, библиотеки и культурные учреждения.

Актуальность доступности Wi-Fi зон возросла после нескольких случаев отключения мобильного интернета. Отсутствие сетевого подключения создает проблемы для работы различных сервисов, таких как такси, службы доставки, компании по прокату и некоторые другие.

Функциональность мобильных приложений 2ГИС включает возможность использования в автономном режиме: для этого необходимо предварительно загрузить карту нужного города на устройство. Поиск доступных Wi-Fi сетей также работает без подключения к интернету.

В настоящее время геосервис предоставляет информацию о более чем 12,4 тыс. общедоступных точек Wi-Fi в различных городах, включая не только Пермь, но и Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Волгоград, Набережные Челны, Альметьевск, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Саратов, Тамбов, Тулу, Чебоксары и Магнитогорск. Разработчики постоянно работают над расширением списка городов и увеличением количества точек доступа; в скором времени планируется добавление данных по Санкт-Петербургу и Новосибирску.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.