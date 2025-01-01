На время забега «Тёмные ночи» в Перми междугородные автобусы изменят маршруты движения Поделиться Твитнуть

В связи с проведением в Перми забега «Тёмные ночи» 16 августа некоторые междугородные автобусные маршруты временно изменят свою схему движения, об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Так, с 16:00 до 23:59 автобусы №806, 822, 752, 786, 802, 649, 757, 771, 794, 795, 796, 644а, 680 будут двигаться по ул. Революции и б. Гагарина, осуществляя остановки в обычном режиме. В обратном направлении маршрут пройдёт по б. Гагарина, улицам Революции, Куйбышева и Пушкина, далее — по обычному маршруту.

Временная остановка «Авторадио» перенесена на противоположную сторону б. Гагарина, к дому №95.

Автобусы №442а и 344 будут курсировать от остановки «Улица Чкалова» до остановки «Центральный рынок» по ул. Чкалова, затем по ул. Куйбышева, выполняя левые повороты на пересечениях улиц Куйбышева и Чкалова, а также Героев Хасана и Чкалова. Остановка «Улица Чкалова» станет временной начальной и конечной точкой маршрута. Аналогичная схема действует в обратном направлении.

В направлении из Перми вместо остановки «Муравейник» временно будет использоваться остановка «Улица Куйбышева».

Автобус № 485 «Пермь — Жебреи» проследует по ул. Революции и б. Гагарина, пропуская остановку «Комсомольская площадь». Аналогично в обратном направлении.

Автобус № 170 «Пермь — Добрянка» от остановки «Октябрьская площадь» поедет по Комсомольскому проспекту, ул. Революции, б. Гагарина, до разворотной петли на ул. Уинской, далее — по маршруту, минуя остановки «Комсомольская площадь», «Улица Чкалова» и «Улица Балхашская». Аналогично в обратном направлении.

Временно вводятся дополнительные остановки «Авторадио» и «Улица Старцева», расположенные на ул. Уинской и б. Гагарина.

Автобусы №101, 148, 121 будут следовать до остановки «Улица Чкалова», которая временно станет для них начальной и конечной.

Автобусы №709, 801, 803 будут двигаться по улицам Чкалова, Куйбышева, Пушкина и далее по маршруту, совершая левый поворот на пересечениях улиц Куйбышева и Чкалова, а также Героев Хасана и Чкалова. В обратном направлении — по улицам Революции, Куйбышева, Чкалова и далее по маршруту.

Автобус №709 проследует без остановочного пункта «Комсомольская площадь».

