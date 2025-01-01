В Пермском зоопарке снова рассказали о состоянии медведя, получившего удар током Пермяки и жители других городов продолжают интересоваться судьбой животного Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Администрация зоопарка в Перми сообщила о самочувствии медведя по кличке Тоша, который на прошлой неделе подвергся воздействию электрического тока. Об этом пишет ВЕТТА.

Тоша является одним из старейших животных в зоопарке. По информации сотрудников, 7 августа из-за высокой температуры и преклонного возраста он почувствовал недомогание после воздействия электроизгороди в новом вольере. Медведь испытывал трудности с передвижением, упал в бассейн с водой и не мог выбраться, однако вскоре после оказания помощи его состояние улучшилось.

Пермяки и жители других городов продолжают интересоваться судьбой Тоши. Последние новости о его состоянии здоровья были опубликованы сотрудниками зоопарка вечером 15 августа. По их словам, «Тоша совершает прогулки, отдыхает и наслаждается солнечными лучами».

Был также опубликован видеоролик с комментарием Екатерины Трефиловой, ухаживающей за Тошей на протяжении многих лет. Екатерина работает с ним около 15 лет и вспоминает, что при первой встрече с медведем была поражена его величием. Коллеги ранее остерегались его проницательного взгляда, но по характеру Тоша довольно спокойный и покладистый. С возрастом у него развились различные заболевания, включая тремор: в течение последнего года он почти не поднимал голову и испытывал трудности при ходьбе. Переезд в новый зоопарк положительно повлиял на его состояние — медведь стал чаще поднимать голову и проявлять интерес к окружающей территории.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.