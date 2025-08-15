Администрацию Горнозаводского округа Прикамья обязали провести лесоустройство Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

По иску природоохранной прокуратуры в Горнозаводске провели лесоустройство городских лесов, площадь которых составляет более 650 гектаров.

Как установила Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура, в Горнозаводском округе не было образовано городское лесничество, а власти не проводили лесоустройство.





По результатам проверки прокурор обратился в суд. Суд обязал администрацию округа провести лесоустройство, а также разработать и утвердить лесохозяйственный регламент.





В настоящее время все необходимые работы выполнены. Это позволит обеспечить своевременную защиту лесов от пожаров и других негативных воздействий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.