Ученый Пермского Политеха рассказал, откуда на небе серебристые облака

Серебристые облака — одно из самых редких и загадочных атмосферных явлений, которое можно наблюдать в России до конца августа. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, чем они отличаются от привычных облаков, как связаны с метеорной пылью и почему светятся в ночном небе.

Обычные облака формируются в тропосфере — на высотах до 10—15 километров. Они состоят из капель воды или кристаллов льда и могут принимать различные формы: от кучевых до перистых. Их цвет зависит от плотности и освещения, варьируясь от белого до тёмно-серого.





Серебристые облака, напротив, возникают в мезосфере — на высоте около 80 километров, где температура может опускаться до —120°C. Это экстремальное охлаждение происходит летом, когда восходящие потоки воздуха выталкивают тепло вверх, а из-за разрежённости атмосферы оно уходит в космос. Зимой такие условия не формируются, и облака исчезают.





Эти облака состоят из микроскопических ледяных кристаллов, которые образуются при конденсации водяного пара на частицах метеорной пыли. Именно эта пыль, попадающая в верхние слои атмосферы, служит основой для формирования светящихся структур. Характерный голубоватый оттенок возникает из-за того, что солнечный свет, проходя через озон, частично поглощается, придавая облакам призрачный цвет.





Серебристые облака можно увидеть только в глубоких сумерках — когда солнце опустилось за горизонт на 6—16 градусов, но всё ещё освещает верхние слои атмосферы. Обычно это происходит с 22:00 до 23:00. В это время облака светятся бледно-голубым или серебристым светом, а их структура настолько тонка, что сквозь них можно различить звёзды.





Первые упоминания о серебристых облаках появились в 1885 году, вскоре после извержения вулкана Кракатау. Учёные предположили, что выбросы пепла и водяного пара могли создать условия для их появления. Однако существуют и другие гипотезы — от влияния человеческой деятельности до воздействия солнечного ветра.





По словам Евгения Бурмистрова, в последние годы серебристые облака стали появляться чаще. Это связано с изменениями климата и ростом влажности в верхних слоях атмосферы. В текущем сезоне феномен наблюдается особенно долго: первые случаи были зафиксированы в мае, а последние ожидаются в конце августа.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения — в северных широтах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири имеют высокие шансы увидеть это явление. В Арктике оно становится почти регулярным летом, тогда как в южных регионах, таких как Крым и Краснодарский край, серебристые облака появляются редко и преимущественно зимой.





Интересно, что подобные светящиеся образования были обнаружены и на Марсе. В 2021 году марсианский зонд NASA зафиксировал в атмосфере планеты структуры, напоминающие земные серебристые облака, что подтверждает универсальность этого явления в условиях других планет.

