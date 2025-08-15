В Перми на перекрёстке улиц Пушкина и Попова ограничат движение Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В районе Колхозной площади начались работы по замене инженерных коммуникаций, в связи с чем будет временно ограничено движение транспорта на перекрёстке улиц Попова и Пушкина.

Ограничения будут действовать в следующие периоды: с 22:00 15 августа до 05:00 18 августа; с 22:00 22 августа до 05:00 25 августа; с 22:00 29 августа до 05:00 1 сентября.





На время проведения работ движение по улице Попова будет организовано по двум полосам — по одной в каждом направлении.





Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.