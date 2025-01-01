В Перми установили еще восемь торговых прилавков для продажи продукции садоводов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на пересечении улиц Хабаровской и Ветлужской установили ещё восемь торговых прилавков для реализации продукции, выращенной садоводами. Все места предоставляются бесплатно.

Новые прилавки появились по инициативе жителей микрорайона, которые обратились с просьбой к главе города Эдуарду Соснину во время личного приёма. Установка осуществлена в рамках городского проекта, направленного на поддержку граждан, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию. Адрес размещения — улица Ветлужская, 99.





На сегодняшний день в Перми функционируют 123 прилавка, размещённые на 30 площадках во всех районах города. Уличные конструкции с навесами позволяют жителям удобно и организованно продавать выращенные на дачных участках овощи, фрукты, а также изделия народных промыслов. До конца года планируется установка ещё 16 прилавков — в Свердловском и Дзержинском районах, а также в посёлке Новые Ляды.





Оператором проекта выступает Пермский бизнес-инкубатор. Получить информацию о порядке предоставления торговых мест можно по телефону: 201-85-00. Торговля осуществляется на безвозмездной основе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.