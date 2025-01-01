В Прикамье за сутки произошло семь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 14 августа 2025 года, на территории Пермского края ликвидировано 7 пожаров: 3 — в городе Перми и по одному — в Карагайском, Лысьвенском, Оханском и Нытвенском муниципальных образованиях. Пострадавших и погибших нет.

Для стабилизации обстановки с пожарами 14 августа 2025 года в регионе работало 372 профилактические группы общей численностью 643 человека. Проведены следующие мероприятия:

— осуществлено 2 971 обход мест проживания граждан;

— проведено инструктажей по мерам пожарной безопасности для 4 571 человека;

— распространено 3 746 листовок и памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара незамедлительно звоните по телефонам 01, 101, 112;

Сейчас в населённых пунктах и на территориях частных домовладений запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных мест, valamint сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Собственники земельных участков, включая садовые и огороднические, обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и покос травы.

