В здании бывшего соцприюта на Крохалевке в Перми откроют детскую школу искусств Там появится также общественный центр

Фото: публичная кадастровая карта Пермского края

Администрация Перми подала заявление в комиссию по землепользованию и застройке при краевом минимущества с просьбой сменить зонирование на участке по ул. Муромской, 24. Представитель комиссии отметила, что на территории площадью 8,4 тыс. кв. м планируется размещение общественного центра, учреждения допобразования и детской школы искусств.

На заседании комиссии от 14 августа отмечалось, что мэрия планирует капитально отремонтировать здание. В настоящее время идёт процедура заключения контракта между городской администрацией и УКСом.





Администрация города просила установить на участке зону среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) и подзону с нулевым коэффициентом плотности застройки. Депутат заксобрания Прикамья, советник губернатора по строительству Павел Черепанов отметил, что это необходимо для размещения всех учреждений в одном здании.





Комиссия одобрила предложение городской мэрии и направила проект на утверждение.

