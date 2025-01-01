Пермские медики спасли ногу участнику СВО Боец прибыл в больницу с тяжёлым ранением Поделиться Твитнуть

Фото: минздрав Прикамья

Врачи Пермской краевой клинической больницы помогли бойцу спецоперации с тяжелым ранением. 25-летний мужчина поступил с открытым переломом пяточной кости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Прикамья.

Тяжелая травма привела к разрушению кости и мягких тканей, вызвав воспаление. Врачи рассматривали ампутацию, чтобы избежать осложнений. Однако травматологи решили сохранить ногу пациенту.

Как пояснил заведующий отделением сочетанной травмы ПККБ Игорь Ворожцов, повреждение пяточной кости и сухожилия ведёт к потере функции конечности, а удаление поврежденных тканей лишает ногу опоры. После обследования врачи решили провести поэтапное лечение для сохранения ноги и её функций. Сначала была проведена хирургическая обработка раны с удалением мертвых тканей. Это позволило оценить перспективы и определить дальнейшую тактику лечения.

Затем врачи закрыли рану, используя лоскут ткани с голени для пластики. Лоскут имеет сосуды, обеспечивающие его питание и приживление. Следующим этапом планируется операция по обездвиживанию голеностопного сустава, чтобы пациент мог полноценно опираться на ногу.

