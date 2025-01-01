В выходные в Перми ожидается тёплая, пасмурная и дождливая погода Поделиться Твитнуть

Сервис «Яндекс Погода», используя технологию «Метеум», проанализировал метеорологические данные и спрогнозировал, какой будет погода Перми в грядущие выходные.

Так, в субботу, 16 августа, в Перми ожидается тёплая, облачная и дождливая погода. Утром столбик термометра покажет +14°C, днём воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура снизится до +13°C. Ветер будет дуть с северо-запада и юго-запада со скоростью от 1,3 до 3,7 м/с, с порывами до 11 м/с.

В воскресенье, 17 августа, сохранится пасмурная погода, высока вероятность ночного дождя. Утренние температуры составят +14°C, днём воздух прогреется до +20°C, вечером ожидается около +20°C, а ночью температура опустится до +16°C. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, его скорость составит 2,2-3,5 м/с, с порывами до 11 м/с.

Среди городов-миллионников России наиболее тёплая погода в эти выходные ожидается в Краснодаре, где температура может достигать +33°С. Также высокие температурные показатели прогнозируются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Самая прохладная погода на выходных будет в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где максимальная дневная температура составит +17°С.

